Visite de Nicolas Sarkozy ce jeudi midi à Mortagne au Perche. Le chef de l'Etat vient porter ses voeux au monde rural

Après Mortagne au Perche paralysée par la neige.... voici Mortagne au Perche paralysée par les services de sécurité, pour la venue de Nicolas Sarkozy, ce jeudi matin.... le chef de l?Etat vient présenter les v?ux de la République au monde agricole et rural....

Accompagné des ministres de l?agriculure, Bruno Le Maire, et de l?espace rural et de l?aménagement du territoire, Michel Mercier, Nicolas Sarkozy se rendra dans une exploitation agricole céréalière, un élevage laitier n?a pas été choisi, sujet jugé sensible !.... Le chef de l?Etat se rendra ensuite au Carré du Perche pour discourir et porter ses v?ux..... Alain Lambert, sénateur et pdt du conseil général de l?Orne, devrait faire le voyage depuis Paris au coté de Nicolas Sarkozy....



Le Nouveau Parti Anticapitaliste d?Olivier Besancenot et le Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon appellent à une manifestation, ce jeudi midi, Place de la République à Mortagne, contre la politique gouvernementale.



Et l?Union départementale FO, profite de la visite du chef de l?Etat pour distribuer, son FO-rtifiant.... de Tami-Lutte.... aujourd?hui dans ses locaux, à Alençon... Un pack de 10 fiches pratiques, à lire avant chaque action revendicative, pour le pouvoir d?achat, les salaires, la perte d?emploi ou la précarité.

