Manche: Les nuits de la pleine lune au château du Rozel

Les nuits de la pleine lune sont organisées par la compagnie A fleurs de mots. C'est un spectacle son et lumière qui s'adresse à tous, et qui fera frissonner avec "Le prince maudit"! Des comédiens se mettront en scène avec sons et lumières sur les pierres du château de Rozel. Vous pourrez ensuite vous promener dans le parc obscur et profiter d'une soupe d'automne et d'un desser à l'issue de la représentation. Il faut donc réserver pour y assister.



Vous avez au choix le vendredi 28 ou samedi 29 octobre 2016 à 20h. C'est 14€ pour les plus de 12 ans, 7€pour les 3-12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans. Appelez dès mainteant au 06 10 68 67 63. Infos sur www.contes-afleurdemots.fr



Ecoutez Dominique Hamelin, de la compagnie Fleurs de mots, nous présenter le spectacle: