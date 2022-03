Baisse de 1.3 % des demandeurs d'emplois en Basse Normandie en décembre

En Basse-Normandie, le nombre de demandeurs d?emploi inscrits s?élevait fin décembre à 54.800 ... nombre en diminution de ?1,3% par rapport à fin novembre 2009... soit 740 personnes de moins !

Mais sur ces douze derniers mois, les chiffres du chômage dans la région, sont en hausse de plus de 13,5 % ..... Le nombre de demandeurs d?emploi diminue dans les 3 départements bas normands : la plus forte baisse pour la Manche, -2.3%.... - 1,1 % dans le Calvados et moins 0.4 % dans l?Orne....

