Au début du mois, Hervé Morin, président de région, était à Moscou avec une délégation d'entrepreneurs normands. Objectif: promouvoir le savoir-faire local et, si possible, créer des liens afin de développer l'export. L'histoire ne dit pas si l'élu a eu à porter une chapka, comme le président de la république, François Hollande, lors d'un déplacement officiel en 2014. La scène avait quelque peu embarrassé le chef de l'État et, avouons-le, amusé la toile.