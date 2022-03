Saint-Étienne-du-Rouvray. Lisa Simone: la soul dans le sang. Concert au Rive Gauche le 13 octobre 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray

Lisa Simone a de qui tenir. La fille de Nina Simone se produit ce jeudi 13 octobre pour la première fois au Rive Gauche (Saint-Etienne-du-Rouvray) avec un répertoire jazz et soul absolument remarquable.

Au gré des tournées de sa mère, cette enfant de la soul n'a cessé de voyager aux quatre coins du monde dès son plus jeune âge. Cette enfance nomade vécue comme un fardeau a néanmoins bercé la jeune Lisa de références musicales. Si elle se destine d'abord à une carrière militaire, c'est sur les scènes de Broadway qu'elle acquiert tôt des compétences de comédiennes et chanteuses dans diverses comédies musicales de Jésus Christ superstar à Rent. Elle se révèle en 2014 suite à une rencontre déterminante avec Hervé Samb un guitariste jazz qui l'oriente définitivement vers la soul où elle excelle.

Après All is well salué par la critique, elle donne le jour à un nouvel opus en 2016, My world. Conçu comme un manifeste, ce dernier album est une révélation dans laquelle elle se livre d'avantage.

Pratique. Jeudi 13 octobre à 20h30. Le Rive Gauche à St-Etienne-du-Rouvray. Tarifs 15 à 25€. Tél. 02 32 91 94 94