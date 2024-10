Saint-Étienne-du-Rouvray. L'Art de perdre d'Alice Zeniter adapté au théâtre : une saga familiale sur le thème de l'exil

Sabrina Kouroughli met en scène L'Art de perdre, le roman d'Alice Zeniter dans lequel elle trouve un écho à sa propre histoire, vendredi 4 octobre à Saint-Etienne-du-Rouvray. Naïma, petite fille de harki, grandit en France, mais le passé de son grand-père lors de la guerre d'Algérie fait l'objet d'un tabou familial. En quête de vérité, dans la version théâtrale, Naïma, dans l'intimité de la cuisine, interroge sa grand-mère. Quoiqu'il s'agisse d'un sujet grave, la pièce comme le livre l'abordent avec légèreté et humour. C'est cette façon de marier les émotions qui fait la qualité du récit et qui touche les consciences. Bien plus qu'un destin individuel, ce texte qui parle d'exil et de transmission fait écho en chacun de nous. A travers la quête de vérité de Naïma, la petite histoire rejoint la grande histoire. Mieux connaître ses racines l'aide aussi à écrire sa propre histoire, celle d'une jeune femme qui n'est plus d'ailleurs mais bien d'ici et de maintenant.

Pratique. Vendredi 4 octobre à 20h30 au Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tarifs : 5 à 18€. lerivegauche76.fr