L'Agenda en Normandie : vendredi 7 octobre

MANCHE

Le groupe Cigale Do Brazil propose un spectacle gratuit sur la plage de Saint Pair sur mer, ce dimanche. C'est un événement exceptionnel qui réunit 6 batucadas normandes! Elles enchaineront l'animation musicale entre 14 et 16h, avec un morceau final en commun qui sera jouer par 150 percussionnistes simultanément.

Dimanche, chaussez vos running et participez à la grande randonnée pédestre à St-Pierre Langers avec St-James Randonnée. Le départ s'effectue dès 14 h place du Champ de Foire de Saint-James. Pour les non adhérents comptez 1,5€ la participation.

CALVADOS

Rendez-vous à St-Sever-Calvados pour la 2ème édition du festival "Culturenboc" vendredi et samedi. Cet événement gratuit, organisé par l’École de Musique et de Danse de l'Intercom Séverine propose une programmation la plus éclectique possible. L’ensemble des artistes professionnels et amateurs proposeront des spectacles et concerts allant de la lecture musicale, en passant par le Jazz, la musique classique et la chanson... Rendez-vous à la Place du Champ de Foire.

Ce samedi c'est la rentrée pour Nor'Geek venez découvrir ou redécouvrir l'association autour d'un verre au Bar La Garsouille à Caen de 19h à minuit. Pendant la soirée vous pourrez jouer à plusieurs jeux sur console. Sur place vous pourrez adhérer à l'association et ainsi les soutenir dans leurs projets.

ORNE

Rendez-vous à la Luciole à Alençon tous les samedi de 11h à 12h30 pour faire partie de la 1ère Batucada Ornaise d’un genre nouveau composée entièrement d’éléments sonores fabriqués à partir d’objets et de produits de récupération pour un développement durable et festif, volontairement déjanté. Amateurs de nouvelles sensations collectives et de frissonnements percussifs, La Batufada de la Luciole vous procurera fun et rencontres sympathiques. Les infos sur laluciole.org

Dimanche, assistez à la 2ème édition des Elles de l'Orne à Damigny à côté d'Alençon. Vous pouvez soutenir les participantes en vous mettant sur les côtés des 4.6km du parcours dont le départ et l'arrivée sont au campus universitaire de Damigny.

A Flers profitez d'un grand marché du terroir ce vendredi à partir de 16h. Retrouvez de nombreux produis : cidre, vins, bières, légumes, fromage, charcuterie, miel, dentelle, tricots fait main, nougat et pain d'épices. C'est organisé par la municipalité.