AVRANCHES. Mont-Saint-Michel : 1050ème anniversaire de l'arrivée des moines à l'abbaye

Le samedi 15 octobre 2016, l'abbaye du Mont-Saint-Michel sera en fête à l'occasion des 1050 ans de présence monastique au Mont.

Le comte de Normandie

En 966, le comte de Normandie, Richard Ier, appelle des moines bénédictins pour prendre en charge le sanctuaire consacré à l'archange. Durant huit siècles, les moines vont administrer et développer l'abbaye. Ils vont en faire une maison de prière et d'accueil. Le Mont-Saint-Michel va devenir sous leur impulsion l'un des centres de pèlerinage le plus fréquenté du Moyen-âge.

La révolution

En 1790, la Révolution sanglante oblige les moines à quitter l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Les révolutionnaires n'étant pas à un sacrilège près, le lieu sacré deviendra une prison d'Etat.

En avril 1969 une convention est signée entre le diocèse et l'Etat pour permettre que la vie monastique reprenne de façon durable dans l'abbaye.

En juin 2001, le relais est pris par les Fraternités Monastiques de Jérusalem qui poursuivent l'aventure commencée il y a 1050 ans.

Programme

Du 29 septembre au 30 octobre : Au parvis de la Croix de Jérusalem

Exposition de photographies sur la vie monastique au Mont depuis 1966

Dimanche 16 octobre : Fête de la Dédicace du Mont à l'Archange saint Michel

11h30 : Messe solennelle présidée par Monseigneur le Boulc'h en présence de moines et moniales de plusieurs abbayes bénédictines

16h30 : Vêpres à l‘église Saint Pierre