A l'université de Caen, fin des travaux de la galerie vitrée

Durant les vacances estivales, en l'absence des étudiants, la galerie vitrée de l'université de Caen a fait l'objet d'une importante rénovation. "L'été il y faisait très chaud, l'hiver froid", explique François Caumont, directeur de l'immobilier et de la logistique. L'éclairage, tout comme la ventilation et l'acoustique, n'y était pas très bon non plus. Le tout a donc été repensé et surtout mis aux normes. Dès le mois d'octobre, c'est une nouvelle galerie vitrée qui entrera en service. "Double vitrage au sud, triple au nord", précise François Caumont qui espère voir fondre rapidement les charges (électricité, chauffage etc.) de cette salle de 800 m2.

600 000€ à la charge de la fac

"Deux cloisons mobiles ont aussi été installées pour permettre de "couper" la pièce en trois salles d'une centaine de places chacune." Coût total pour l'université : 600 000€.

Prochain grand projet pour cette dernière : la réhabilitation totale du bâtiment B (premier bâtiment à gauche sur la photo), toujours sur le campus 1. Grand de 15 000 m2, il est depuis la rentrée entièrement vide. Ce chantier doit commencer en janvier 2017 par une opération désamiantage de huit mois.