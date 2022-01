L'Agenda en Normandie : vendredi 9 septembre

MANCHE

Ce dimanche à Martinvast participez au vide grenier et jardin. Une vente est prévue de 8 heures à 17 heures. Les inscriptions sur place démarrent à partir de 7 heures. Comptez 2 € le mètre. Pensez à amener une pièce d’identité et une autorisation parentale pour les mineurs. La restauration sur place est assurée par l'Association des Parents d’Elèves de Martinvast.

Un casting sera réalisé jeudi 15 septembre 2016 à Caen pour l'émission de France 2 "N'oubliez-pas les paroles". Pour postuler, vous devez vous inscrire sur le site de France 2 dans la rubrique jeu "N'oubliez pas les paroles". La production de l'émission contactera les candidats pour une première pré-sélection avant de participer au casting pour 3 étapes dont les deux premières sont éliminatoires. Il faut évidement savoir chanter un minimum, le prix à payer pour passer à la télévision. Plus d'info ici.

CALVADOS

Ce week-end c'est l'occasion de faire du sport lors de l'Extrême Normandie à Amayésur-Orne, entre Caen et Thury-Harcourt. Plusieurs disciplines vous sont proposées pour vous dépenser entre amis ou en famille ! Raid VTT, rando VTT, trail et course à pied au coeur de la Suisse Normande. Un grand concert et un feu d'artifice sont organisés pour les sportifs qui passent la nuit sur le site d'Amayé. Toutes les infos sur xtremvtt-normandie.fr, un événement Tendance Ouest.

Le Centre artistique We’Art ouvre ses portes à Bretteville sur Odon ce samedi. Ce centre compte une section de multiples danses, un studio photo/vidéo, une section de musique, une galerie d’exposition et un axe porté sur le bien-être pour une meilleure connaissance du corps et ses possibilités.

ORNE

Samedi et dimanche, assistez à la célèbre Méga brocante à Chandai unique dans la région : 28h de brocante en continu ! Plus de 300 exposants sont attendus au stade Route de Bourth. Un grand parking est implanté à proximité. La restauration, barbecues et buvette sont assurés sur les 2 jours. Demain, installation des exposants à partir de 14h avec déballage.

Dimanche à Athis Val de Rouvre "Faites des légumes et des jardins" fête son dixième anniversaire. Cet éco-marché festif et d'accès libre est dédié à la valorisation des légumes actuels ou anciens, des jardins et du patrimoine rural en général. Venez nombreux, en famille ou entre amis pour profiter d'un marché du terroir, de plantes, de légumes, d'artisanat et de décoration de jardin, expositions, sorties, concerts, activités variées pour les grands et les petits. L'entrée et le parking sont gratuits.