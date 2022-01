Le triathlon n'est pas une épreuve inaccessible, réservée aux sportifs parfaitement entraînés. Les 120 licenciés du club de Caen (Calvados) en feront la démonstration dimanche 4 septembre 2016 autour de l'hippodrome. "Nous commencerons avec une épreuve de vélo et de course à pied pour les enfants dès 9h30, annonce Mathieu Marchais, trésorier du Caen Triathlon. Puis à 11 heures nous enchaînerons sur l'épreuve XS propice à la découverte de notre sport avec 300m de natation, 10km de vélo et 2,5km de course à pied."

400 athlètes attendus

Dans l'épreuve phare qui débutera à 14 heures, essentiellement pour les licenciés bien qu'étant ouverte à tous, des triathlètes de niveau national sont attendus. L'an passé, le club de Rennes s'était hissé en haut de l'affiche sur l'épreuve collective. "En Normandie, nous sommes les seules à proposer ce type de parcours par équipe". Pas moins de 400 participants sont attendus pour cette édition 2016.

