Qui était Jacques Hamel le prêtre assassiné dans son église à Saint-Etienne-Du-Rouvray, près de Rouen ?

Lundi 26 juillet 2016 vers 9h30, le père Jacques Hamel est tué lors de la prise d'otages qui a lieu en l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime). Il officiait la messe matinale, lorsque les assaillants ont pénétré l'église et l'ont égorgé avant d'être neutralisés par la Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) de Rouen.

Âgé de 86 ans, Jacques Hamel est né en à Darnetal, près de Rouen en 1930 et a été ordonné prêtre en 1958.

"Donner sa vie pour sa paroisse"

Le vicaire de l'archidiocèse, Philippe Maheut, le présente comme un "auxiliaire de vie très vif". "Il ne pensait pas que donner sa vie pour la paroisse signifierait de mourir en donnant une messe", ajoute-t-il.

Le 6 juin dernier, le père Jacques Hamel véhiculait dans une lettre paroissiale des messages tels que :

« Puissions ­nous en ces moments entendre l’invitation de Dieu à prendre soin de ce monde, à en faire, là où nous vivons, un monde plus chaleureux, plus humain, plus fraternel. »

Réaction de Philippe Maheut, vicaire général de l'archidiocèse

Réaction de Philippe Maheut, vicaire du diocèse Impossible de lire le son.

En hommage au prêtre Jacques Hamel, plusieurs célébrations seront mises en place. Une première messe sera dite ce mardi 26 juillet 2016 en la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime) à 19h ainsi qu'à Saint-Jean de Lyon avant un rassemblement sur la parvis de primatiale.