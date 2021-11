Falaise. Trois mois de prison ferme pour le chauffard du marché nocturne

Pas moins de quatre infractions sont reprochées à Vicent Montiege, âgé de 30 ans, ce vendredi 17 juin 2016 à 21h40 à Falaise, au sud de Caen : Refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant autrui à un risque de blessure ou de mort, inobservation d'un panneau stop, conduite en état alcoolique ( 2,46g d'alcool par litre de sang ), outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.

Récit

Le vendredi 17 juin 2016, la police municipale de Falaise (Calvados) effectue une surveillance du marché nocturne. Soudain, une Alpha Roméo passe les barrières de protection du marché à vive allure, roulant sur le trottoir. Un policier le somme de s’arrêter, ce que le conducteur fait. Mais, lorsque l'agent arrive à hauteur de sa portière, celui-ci redémarre vivement. « J'ai juste eu le temps de me retirer pour l'éviter et de hurler à la foule de s'écarter. » raconte le policier.

« On a frôlé la catastrophe »

Le chauffard, dans sa course folle, fonce alors sur un second représentant de l'ordre, qui s'écarte, jetant une femme au sol pour lui éviter d’être percutée. Un peu plus loin, un stop est grillé. « On a frôlé la catastrophe, il y avait beaucoup de monde et surtout des enfants.»

« Bande de bâtards ! »

Des policiers sont appelés en renfort. Quand il quitte enfin son véhicule, l'homme est tremblant, énervé et sent l'alcool. Il se montre arrogant et insultant : « Bande de bâtards ! » Manifestement, il veut en découdre. Jugé le lundi 11 juillet 2016 par le tribunal de grande instance, il reconnaît les faits, les modulant, toutefois : « Je n'ai pas compris ce qu'ils me voulaient au départ. J'en suis à mon troisième permis alors je les évite. »

Trois mentions pour délits routiers

Le casier judiciaire du prévenu porte trois mentions : récidive d’excès de vitesse, conduite sous l'emprise de stupéfiants, blessures involontaires au volant. La défense plaide que l'homme avait trop bu (rhum, whisky, bière). « Il faut considérer le contexte : une épouse, trois enfants, un travail, une certaine stabilité. Puis sa compagne le quitte pour un autre et tout s'écroule. Dés lors, il s'alcoolise et ne fréquente pas les bonnes personnes. »

« Cet homme est un danger au volant ! »

A la lecture du casier judiciaire, le procureur se montre inquiet : « Que des délits routiers ! Cet homme est un danger au volant ! Je requiers 8 mois de prison avec sursis. » La sentence sera de 6 mois de prison, dont 3 mois ferme, assortis de 24 mois de mise à l’épreuve. Le prévenu devra en outre verser 150 euros d'amende, 700 euros de frais de justice, 500 euros de préjudice moral à chacun des deux policiers. Son permis de conduire est annulé et une injonction de soins lui est faite. La peine de prison, du fait qu'il travaille, peut être aménageable.

