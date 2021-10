L'équipe d'Art Sonic sur Tendance Ouest, 20 jours avant le festival.

Cette année encore, le festival Art Sonic à Briouze dans l'Orne, va faire le plein avec déjà 12 000 places vendues depuis ce week-end.

Pour cette 21 ème édition le plus grand festival normand propose de la musique pour tout le monde: Pop, rock, electro, reggae, punk, metal, hip hop… Art Sonic tient toutes ses promesses d’ouverture et continue son exploration des musiques actuelles, avec des rendez-vous live immanquables :

Vendredi 22 juillet : Bigflo & Oli, Birdy Nam Nam, Caravan Palace, Vald, Luke, Panda Dub Live Band,

The Red Goes Black, The Roughneck Riot

Samedi 23 juillet : Lilly Wood & The Prick, Étienne de Crécy présente Super Discount 3 live, Hyphen

Hyphen, Mass Hysteria, YaniSs Odua & Artikal Band, Mawimbi Live, Christine Live, The Goaties,

Jahen Oarsman, Norkito (concert du Kid Sonic, gratuit)

Retrouvez l'équipe du festival ce mercredi lors d'une émission spéciale entre 17h et 19h sur Tendance Ouest