Plus de 450 personnels de DCNS Cherbourg ont manifesté vendredi 4 juin au matin. Ils contestent une nouvelle mesure qui impose le port d'équipements de protection sur l'ensemble du site cherbourgeois. Les lunettes ou les casquettes de protection sont considérées comme trop contraignantes pour les syndicats qui n'admettent pas non plus de ne pas avoir consulté sur ce sujet.

