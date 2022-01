La Caennaise Muriel Soreau rafle tout en haltérophilie

Et leur adresse un joli pied de nez ! Cette mère de deux enfants est une sportive accomplie. VTT et karaté occupent une place importante dans une existence où « le sport est une hygiène de vie ». Mais c'est en haltérophilie que Muriel Saureau se distingue le plus. Habituée à la musculation dans le cadre de la préparation physique de ses précédents sports, elle ne s'est spécialisée dans la pratique qu'il y a dix ans. « J'ai commencé quand je suis arrivée sur Caen, après avoir quitté la région parisienne. La convivialité m'a plu. » Les résultats ont rapidement suivi, tant sur la scène nationale que sur le plan international. En juin dernier, Muriel Soreau a gagné l'or aux championnats d'Europe masters (vétérans), disputés en Allemagne. Elle en tire une fierté toute limitée.

« Il faut être honnête, plus je vieillis et moins il y a de concurrence. Ce ne sont pas les médailles qui m'intéressent, mais les barres que je soulève. » A l'épaulé-jeté, c'est 63 kg. À l'arrachée, 53. Pour Muriel Soreau, ces performances ont surtout un intérêt : aider son club, le Caen Calvados Haltérophilie Musculation (CCHM), à progresser. Cette saison, elle est montée en N1B, sorte de deuxième division nationale, avec lui. « C'est ce travail d'équipe qui me plaît, dit-elle. On commence à avoir une grosse équipe de filles, c'est intéressant. » Parmi elle figurent Marine, la fille aînée de Muriel Soreau, et Mélissa Dumarais, championne de France junior.

Spécialiste des sports individuels, l'hyperactive Muriel Saureau jure beaucoup par le collectif. Dans son club caennais, dont elle loue les réussites actuelles, comme dans sa vie professionnelle, elle est secrétaire. Mais ses actions dépassent souvent le cadre de sa fonction. « Je suis polyvalente et je m'occupe car je n'aime pas m'ennuyer. D'ailleurs, je ne m'ennuie jamais ! » Muriel Saureau a besoin de projets pour avancer. En haltérophilie, elle vise la défense de son titre lors des championnats de France 2012. Dans l'immédiat, ce sont quelques cols qui s'offre à elle. La championne s'apprête à affronter les Alpes de Haute-Provence à vélo.