Les 1ères nocturnes du Zoo de Jurques commencent bientôt !

Pour la première fois de son histoire, le zoo de Jurques ouvre ses portes la nuit.

De 20h00 à minuit, les visiteurs pourront parcourir tout le parc au clair de lune, écouter les animaux nocturnes, découvrir des ambiances lumineuses empreintes de mystère et vibrer au cri de la meute de loups… Au crépuscule, ils assisteront à une animation dans notre nouveau village des reptiles… Et pour ceux qui le souhaitent au coucher du soleil : possibilité de dîner au Savannah avec des voisines de tables qui sortent de l’ordinaire…les girafes du Niger !

Tout le parc sera accessible au public. Les allées et les enclos des animaux seront éclairés par une centaine de projecteurs.

Des mises en scène lumineuses vont être spécialement créées pour cette évènement !



Au coeur d'un parc boisé de 15 ha, partez à la rencontre de plus de 600 animaux sauvages et exceptionnels (le rarissime Lion Blanc).



Vivez un véritable dépaysement en découvrant les plaines africaines, sud américaines, australiennes, la jungle des perroquets ainsi que "les montagnes d'Afrique" : une terrasse surplombant une carrière de 40m où vous pourrez admirer une quarantaine d'animaux (mandrills, singes magots et mouflons). En haute saison, contact avec les serpents, repas des manchots et des loups, goûter des singes. Mini ferme, aires de jeux et structures gonflables, l'école du zoo, le stade olympique et des points restauration.



Ouverture :



Entrée à partir de 19H00

Fermeture à Minuit



Programme :

21h30 le contact avec les serpents

22h00 le repas des guépards

22h30 le bain des tapirs

23h00 le repas des mandrills et des magots

23h15 le repas des loutres

23h30 le repas des loups

23h45 le repas des ratons laveurs.

Tarifs :

Sans restauration : 20E par adulte, 10E par enfant de 3 à 11 ans

Avec restauration : 30E par adulte, 16E par enfant de 3 à 11 ans

Informations et reservations au 02 31 77 80 58