Paris (AFP). Migrants: l'Etat veut créer 3.000 places supplémentaires d'hébergement

"L'objectif est de créer un volume complémentaire d'environ 3.000 places pour atteindre un parc total de 5.000 places de CAO" (Centres d'accueil et d'orientation), des structures inventées l'an dernier pour les migrants de Calais et de Grande-Synthe, souligne cette instruction du 29 juin signée par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et sa collègue du Logement Emmanuelle Cosse.