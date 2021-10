Orne : les collégiens de Gacé perdent leur titre de champions de France de Rubik's Cube

Ce mercredi 15 juin 2016 à Tours (Indre et Loire), les collégiens de Gacé (Orne) ont terminé la compétition avec un double titre de vice-champions de France de Rubik's Cube, après six années passées sur la plus haute marche du podium.