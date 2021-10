Communes nouvelles : dans l'Orne, quel avenir pour les églises ?

La question de l'affectation des églises se fait de plus en plus pressante depuis la création des communes nouvelles qui se retrouvent avec plusieurs clochers, mais peu de messes, et des charges d'entretien parfois très lourdes. Une journée de réflexion sur ce sujet est prévue jeudi 16 juin 2016, à Alençon (Orne).