Seine-Maritime : rodéo sauvage, sans casque, sur un quad volé

La police est requise à Canteleu (Seine-Maritime) mercredi 8 juin 2016 à 23h30 pour des rodéos sauvages en quads. Sur place, les forces de l'ordre repèrent un véhicule au niveau de la côte de Canteleu et qui se dirige vers la route de Duclair. Le conducteur et son passager ne portent pas de casques et circulent tous feux éteints. Les deux véhicules se retrouvent face à face mais se dirigent dans des sens opposés.

Le quad semble volé

Les policiers décident alors de faire demi-tour et mettent leur gyrophare pour contrôler les deux hommes. Ces derniers s'arrêtent à l'angle de l'avenue Bernard Bicheray et de la rue Samuel Lecoeur. Ils sont tous deux âgés de 20 ans et résident à Canteleu. Ils ne peuvent pas présenter les documents du véhicule. Le conducteur dit l'avoir acquis récemment mais ne donne ni l'idendité du vendeur, ni son adresse.

Le quad n'est pas assuré, le numéro de série a été limé, il ne possède aucune plaque d'immatriculation et les fils situés sous le guidon ont été sectionnés afin ensuite de les reconnecter et de démarrer le véhicule. Il présente donc tous les signes d'un véhicule volé. Les deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue pour recel de vol.