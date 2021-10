Lutte contre le cancer du sein en Normandie : une première mondiale présentée à Chicago

Florian Clatot, médecin dans le service oncologie à Becquerel, centre de lutte contre le cancer situé à Rouen (Seine-Maritime), est à Chicago samedi 4 juin 2016. Il se rend au congrès mondial de référence en cancérologie pour y présenter une première mondiale : une étude permettant, via une simple piqûre, de déceler chez une patiente atteinte d'un cancer du sein avancé à quel moment la résistance au traitement administré se déclenche. Cette piqûre, dont l'analyse est faite en 48h, permettra de changer de traitement à temps, avant que la tumeur ne grandisse.

70% des cas de cancer du sein concernés

L'étude a été menée par une équipe de recherche neuf personnes - médecins, biologistes et techniciens de l'Inseerm - pilotée par Florian Clatot. Le médecin pose les bases de cette révolution future : "Cette piqûre ne peut être faite que sur les femmes atteintes d'un cancer du sein avancé et qui reçoivent un traitement par hormo-thérapie, c'est-à-dire qui prennent des comprimés tous les jours. Cela représente 70% des patientes atteintes d'un cancer avancé."

Problème, dans 30% des cas, un gène mute dans la tumeur et il devient insensible aux cachets. Conséquence : la tumeur grossit. Jusqu'ici, aucun procédé ne permettait d'observer cette mutation : "On ne constatait l'évolution du cancer et la résistance au traitement que lors des scanners, effectués tous les deux ou trois mois", souligne Florian Clatot. Il est souvent déjà trop tard, le cancer ayant progressé entre temps. Or, l'étude a montré que dans 75% des cas observés, la mutation du gène était détectable trois mois avant que la tumeur ne progresse.

Des essais cliniques d'ici un ou deux ans

Avec la piqûre et la détection précoce de cette mutation, il sera donc possible de changer de traitement à temps. Une véritable révolution qui mettra cependant du temps à se mettre en place : "Les essais cliniques pourraient être menés d'ici un ou deux ans. On proposera cette piqûre aux patientes sur la base du volontariat. Ces essais dureront entre deux et trois ans." Et c'est seulement à ce moment là que sera décidé de généraliser ou non cette révolution.

