Intempéries : risques de crues dans l'Eure, le département en vigilance jaune

A la suite des fortes pluies qui se sont abatues en France, fin mai, début juin 2016, de nombreux cours d'eau risquent de déborder. La ville de Nemours (Seine-et-Marine) a été particulièrement touchée. Le centre-ville a été complètement innondé par la crue du Loing. La Seine connaît également des niveaux très élevés et Paris pourrait connaître plusieurs inondations.

L'Eure en vigilance jaune

Dans une moindre mesure, le département de l'Eure est également concerné. Il a été placé en vigilance jaune crues. Des inondations sont donc possibles à proximité des cours d’eau, avec des risques de débordement des réseaux d’assainissement, de possibles conditions de circulations difficiles sur les axes secondaires et d’éventuelles coupures d’électricité. Le préfet invite donc chacun à la plus grande prudence et recommande à tous de respecter les consignes suivantes :

Si vous habitez en zone habituellement inondable, tenez-vous informés, suivez les consignes de sécurité, souciez-vous de vos voisins et prenez les précautions adaptées.

Mettez préventivement vos biens à l'abri des eaux. Ne descendez en aucun cas dans les sous-sols durant l'épisode pluvieux.

Renseignez-vous avant d'entreprendre un déplacement ou toute autre activité extérieure et soyez vigilants. Évitez, si possible, le réseau routier secondaire. Soyez prudents face aux conditions de circulation, qui peuvent être rendues difficiles.

Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d’eau. Tout véhicule peut être emporté dans 30 centimètres d'eau