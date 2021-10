Le prochain Pro Evolution Soccer "PES 17" dévoile ses premières images

Comme chaque année, le jeu vidéo promet de nouvelles améliorations techniques et visuelles. Plus de réalisme dans les graphismes, de meilleurs gardiens de but, des corners plus stratégiques, des contrôles plus crédibles et une intelligence artificielle qui s'adapte en cours de match font notamment partie des avancées du cru 2017.

L'opus est attendu en septembre prochain sur PC, Xbox One, PS4 mais également sur Xbox 360 et PS3. Son grand concurrent "FIFA" d'Eectronic Arts devrait sortir à la même période.

Retrouvez le détails sur le site de Konami.