Tour de France en Normandie : le GIGN mobilisé en cas d'attaque terroriste

Le ministre de l'Intérieur a reçu mardi 24 mai 2016, place Beauvau, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, et les représentants des forces de sécurité. "Cette année, le Tour de France se déroulera dans un contexte particulier" a souligné Bernard Cazeneuve, alors que l'Etat d'urgence a été prolongé jusqu'à la fin du mois de juillet.

23.000 policiers et gendarmes

Pour ce "spectacle populaire et gratuit" qui rassemble 10 à 12 millions de spectateurs chaque année sur 3500 kilomètres, un dispositif de sécurité exceptionnel est prévu. Au moins 23 000 gendarmes et policiers seront présents au bord des routes, peut-être plus. "Des évaluations sont actuellement en cours afin d’examiner si nous devons rehausser encore, ici ou là, ce niveau d’engagement", précise le ministère de l'Intérieur. Cette année encore, une escorte sera assurée par 50 motards de la Garde Républicaine, ainsi que 12 policiers permanents qui accompagneront les coureurs.

Le GIGN en cas d'urgence

Par ailleurs, pour la première fois, les forces d'élite de la gendarmerie nationale, le GIGN, seront mobilisées. "J’ai demandé au GIGN d’accompagner le Tour de France tout au long de l’épreuve et de se tenir prêt à intervenir à tout moment en cas de besoin. Il s’agit de disposer d’éléments capables de réagir dans l’urgence absolue à une attaque terroriste perpétrée aux abords et sur l’itinéraire de l’épreuve".

Un poste de commandement "sécurité" sera mis en place sur chaque étape, près de la ligne d'arrivée, avec les représentants de la police, la gendarmerie, la préfecture et Amaury Sport Organisation, l'organisateur de l'événement.

Cazeneuve à Cherbourg le 3 juillet

Bernard Cazeneuve a profité de cette matinée pour afficher sa satisfaction de voir le Tour de France partir de la Manche le 2 juillet, avant de passer par son fief de Cherbourg, le 3 juillet. "Cela me fait extrêment plaisir. J’ai prévu de me trouver moi-même à Cherbourg, le 3 juillet prochain, pour assister à l’arrivée du peloton. Cette émotion, je sais cependant que je vais la partager avec tous les Français" a assuré le ministre, rappelant, au passage, son admiration pour l'ancien coureur seinomarin Jacques Anquetil.