Calvados : condamné à 3 trois mois de prison ferme pour violences conjugales

Mercredi 18 mai 2016, Kevin Poulin, âgé de 26 ans, a été condamné à six mois de prison, dont trois mois ferme, par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour des violences conjugales.

En décembre 2015, à Colombelles, au nord-est de Caen, sa compagne avait déposé une première plainte qu'elle avait ensuite retirée, "pour ne pas l'enfoncer". Mais le ministère public a donné suite à sa requête. Ils se connaissaient depuis trois ans mais n'avaient jamais vécu ensemble, la jeune femme l’héberge alors qu'il est sous surveillance de bracelet électronique, à la condition qu'il ne boive pas. Car, l'homme, charmant lorsqu’il est sobre, devient violent quand il s'alcoolise. Alors, celui-ci se cache pour boire.

"On va se tuer tous les deux, ensemble"

La jeune femme est régulièrement insultée, dénigrée, ses vêtements sont déchirés. Il lui tire les cheveux, lui assène des coups de pied, des coups de tête, et la menace souvent en ces termes : "On va se tuer tous les deux, ensemble". Des voisins l'entendent très souvent crier dans l'appartement et sont témoins de scènes de violence dans la rue. Samedi 2 avril 2016, la jeune femme l'informe de sa décision de vouloir mettre un terme à leur relation. Alors il l'insulte, menaçant de tout casser chez elle. Effrayée, elle veut téléphoner a un ami, il l'agresse pour l'en empêcher. Elle tente ensuite de débrancher le dispositif du bracelet électronique pour que la police arrive. Il la saisit par le cou pour l'étrangler. Examinée par un médecin, elle porte de multiples hématomes et ecchymoses.

Direction la prison

Dans sa défense, le prévenu nie avoir été violent et dit avoir voulu la maîtriser, car elle lui avait craché dessus et le menaçait avec des ciseaux, par jalousie.

