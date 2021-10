21ème nuit du blues à Caen vendredi 20 mai 2016

Vendredi 20 mai, des légendes du blues se donnent rendez-vous sur la scène du zénith de Caen.

Pour cette 21e édition, BackStage et Chanson à Caen vous proposent un nouveau périple aux pays des blues avec Luke Winslow King, pour la fraicheur d'une musique tout droit issue des origines du blues, et le guitariste Bernard Allison, incarnant modernité, énergie et virtuosité. En ouverture, 3 des meilleurs leaders caennais pour un bœuf qui s'annonce mémorable. Créé pour l'occasion, le Normandie All Star Blues Band va réunir Thierry Anquetil, Didier Cantegrit et Marc Blanchin.

Vendredi 20 mai 2016 à partir de 20h au zénith de Caen. Entrée à 19€. Toutes les infos sont sur www.zenith-caen.fr