Tendance Live à Granville : Côme, de la comédie musicale Le Rouge et le Noir, vient charmer la cité balnéaire

Côme a été révélé par The Voice en 2015, il jouera dans la comédie musicale Le Rouge et le Noir à l'automne, et il sera à Granville le 18 juin pour le Tendance Live, notre concert gratuit.