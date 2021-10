Catholiques: confirmation de trente adultes à l’église Saint Jean de Caen

Ce samedi 14 mai, ils sont un peu plus d’une trentaine à recevoir le sacrement de confirmation dans une église Saint-Jean bondée, à Caen : de dix-neuf à soixante-cinq ans, hommes et femmes, ces confirmands ont « des parcours très différents, ce qui permet de s’ouvrir aux autres », témoigne Laurent de Rugy, quarante-sept ans, pratiquant depuis ses vingt-deux ans. L’impulsion pour recevoir le sacrement de confirmation lui est venue lorsqu’on lui a demandé d’être parrain. « Je me suis demandé si j’étais confirmé. » A commencé alors un parcours spirituel et une redécouverte des textes bibliques et théologiques. « C’est un moment extraordinaire, avance-t-il. Je pensais que ce serait une simple « conformité » mais le plaisir de revisiter les textes, le plaisir de se retrouver en groupe… cela a été extraordinaire. » Un même sentiment chez Juliette Alix, trente ans : « Je me suis éloignée de l’Eglise à l’adolescence mais grâce aux associations pastorales de jeunes, j’ai eu envie de réintégrer pleinement l’Eglise et de nourrir ma foi par la connaissance. » Le groupe des trente confirmands s’est réuni une fois par mois, les samedi après-midi, depuis le mois d’octobre et a passé deux jours en retraite à Juaye Mondaye (Calvados) avant la cérémonie.

Savoir que l’on n’est pas seul

Faire partie d' l'Eglise catholique est essentiel pour les confirmands présents. « La foi apporte un grand réconfort, on a le sentiment d’appartenir à une communauté, on sait que l’on n’est pas seul », avance Juliette Allix. « On a tous travaillé ensemble, une fois par mois. Cela donne confiance car ce n’est pas toujours facile de vivre sa foi. » Un avis partagé par Laurent De Rugy, pour qui l’aventure a été tout autant personnelle que collective. Sur les trente adultes confirmands, cinq sont étudiants et cinq autres en situation de handicap. Ce nombre élevé de confirmands du Calvados suit la progression nationale qui a vu le nombre de confirmations d’adultes doubler depuis dix ans.