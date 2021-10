Six mois de prison avec sursis pour le dealer de Caen

En Janvier dernier, lors d'un contrôle de routine à la gare routière de Vire, les gendarmes interpellent un jeune homme. Celui-ci, étudiant en lettres, détient de la résine de cannabis. « ça vient de chez un ami de Caen, il revend de la « bonne », c'est pour ça qu'il a beaucoup de clients. » Une perquisition chez l'individu révèle bien la présence de stupéfiants. Agent d'entretien, celui-ci avoue faire un bénéfice de 150 euros sur 100g de produit revendu. « C'est un petit plus pour pouvoir faire la fête. »

Jugement du jeudi 12 mai 2016

L’homme a comparu le jeudi 12 mai devant le tribunal de grande instance de Caen pour acquisition, transport, détention, cession et usage de stupéfiants de janvier 2013 à janvier 2016. Le président lui demande comment il fait pour trouver de la « bonne » et le prévenu répond:

Pour trouver de la bonne, je vais à Rouen.

"Mais je ne consomme plus maintenant, j'admets que tout cela c'est une connerie » Le président s'emporte : « D’après l’enquête c'est une connerie qui dure depuis trois ans ! Vous ne vous êtes jamais dit que ce trafic n'était pas très clean ? » Le procureur explique que sur une partie de la période le prévenu a du poursuivre son trafic pour pouvoir payer son fournisseur car la police avait saisi son stocke. Il écope de six mois de prison avec sursis et de 600 euros d'amende. Les scellés sont confisqués.