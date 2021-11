Le festival de John Beauregard remet ça

Les vacances débutent en grande pompe ce week-end dans le département. C'est bien sûr le festival Beauregard qui prend ses quartiers à Hérouville dès aujourd'hui, vendredi 1er juillet. A l'affiche Gaëtan Roussel, Katerine, Kasabian, les rockeurs-bikers de Motörhead, Two Door Cinema Club et le gros son de Birdy Nam Nam pour finir.

Reprise dès 15h30 le samedi avec en tête d’affiche Agnes Obel, Morcheeba, les Cold War Kids, AaRON suivi du groupe régional qui monte, qui monte : Concrete Knives. Back to the seventies avec ZZ Top et retour vers le futur avec l’electro belge de Stromae pour finir la nuit.

Le dimanche sera éclectique. On passera de Zazie à Archive, de The Kooks à Patrice, sans oublier les Ting Tings, Eels ou encore Keziah Jones. Le festival s’est aussi voulu innovant en accueillant le championnat de France de “Air Guitar”, une discipline bien rock, mais sans guitares !

Une édition qui devrait attirer plus de 40 000 visiteurs.

Pratique. Tout le programme sur www.festivalbeauregard.com