Le dossier pour tout savoir sur les 24H Motonautiques de Rouen

Les 24H Motonautiques jouent la carte de la stabilité. Pour cette 53e édition, samedi 30 avril et dimanche 1er mai, 32 bateaux vont prendre le départ, tout comme l'an passé. "C'était notre objectif, c'est donc une belle réussite", s'enthousiasme Philippe Buquet, président du Rouen Yacht Club et organisateur de l'événement.



Une première pour le team Abu Dhabi

Parmi ces 32 bateaux, propriétés de 27 teams (dont sept se sont alignés dans la catégorie la plus puissante), il y a bien sûr les habitués - Nollet, Magaur, les étudiants de l'Esigelec, Pegase - mais aussi les petits nouveaux. Un invité de marque est même présent cette année : "La bonne nouvelle cette année, c'est la présence du Team Abu Dhabi, qui s'aligne habituellement en Formule 1 inshore et offshore. C'est une équipe prestigieuse qui se frotte pour la première fois à l'endurance", se réjouit l'organisateur. Pour cette première, le team Abu Dhabi aligne deux bateaux en S2 (l'ancienne Classe 2, la Classe 3 étant devenue S1 et la Classe 1: S3). Autre équipage venu de cette partie du monde, le Team Emirates dispute la course pour la première fois en S3 avec un pilote émirati et deux pilotes français.



Des habitués de la F1

S'il est un pilote que le public connaît bien, c'est Philippe Chiappe. Le double champion du monde en titre, qui a remporté les deux dernières éditions, visera à nouveau la victoire finale. Mais avec une petite nouveauté cette année : il ne court plus chez Nollet mais chez le team F1 China CTIC. "Il reste le favori. Mais les 24H sont tellement imprévisibles qu'il peut y avoir de belles surprises à l'arrivée", annonce Philippe Buquet. Deux autres pilotes habitués à la F1 pourraient lui donner du fil à retordre : il s'agit d'Alex Carella pour le team Abu Dhabi et de Shaun Torrente, Américain inscrit de dernière minute dans le team russe New Star 1. Une belle surprise qui pourrait être créée, en S3, par le team étudiant Esigelec (lire ci-contre) à l'affût d'un podium.



Un paddock éloigné

Côté organisation, la donne change légèrement cette année : "Le paddock a changé de place. Il sera entre le pont Guillaume le Conquérant et le Hangar 106", explique Philippe Buquet qui regrette un parc à bateaux "éloigné du circuit, du public, du PC course et du PC sécurité". Pour compenser, un petit train fera la navette en permanence entre le paddock et le circuit et pourra transporter les pilotes comme les spectateurs. Des spectateurs qui s'annoncent nombreux : Philippe Buquet table sur 200 000 personnes sur tout le week-end "comme l'année dernière s'il ne pleut pas". 60% viennent de l'agglo "mais il y a aussi des passionnés qui viennent du bout de la France". Une nouvelle preuve que la notoriété des 24H franchit aisément les frontières normandes. Et Philippe Buquet ne veut pas s'arrêter là : "Tout le monde a intérêt à venir, les 24H font vibrer les foules. Si les Rouennais ont les yeux qui brillent quand ils en parlent, ce n'est pas un hasard."



Pratique : Toutes les infos sur le site officiel des 24H Motonautiques de Rouen : http://www.24heuresrouen.com/