Les Médiévales de Bayeux doublent la fête

À cette occasion, les festivités débuteront dès le vendredi soir. Sous l’égide du “plus grand chevalier du monde”, une grande parade médiévale nocturne partira de la Place Saint-Patrice à 21h30 pour se terminer en apothéose par un “embrasement du ciel” au rond point d’Ornano.

Tout au long du week-end, l’esprit du Moyen-Âge s’emparera de la cité bajocasse. Plus de 20 troupes de reconstitution venues de toute l’Europe installeront leurs campements à travers les rues et feront revivre le quotidien des Vikings, Carolingiens, Normands et Saxons. Au total, ce ne sont pas moins de 300 “reconstituteurs” qui nous plongeront au coeur du Moyen-Âge, avec en point d’orgue une grande bataille proposée aux spectateurs le dimanche matin.

Pour vous mettre dans la peau de vos ancêtres et vivre aux rythmes moyen-âgeux, cochez le premier week-end du mois de juillet dans votre calendrier.

Pratique. Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet à Bayeux. ww.mairie-bayeux.fr et 02 31 92 03 30