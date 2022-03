Paris (AFP). Europa League: Liverpool arrache la qualification, prolongation à Séville

A la tête de Liverpool depuis 6 mois, Jürgen Klopp a réussi son pari face à son ancien club de Dortmund. Dans une ambiance de feu à Anfield, les Reds se retrouvaient pourtant menés 2-0 en à peine dix minutes de jeu sur des buts de Mkhitaryan (5e) et Aubameyang (9e). Ils semblaient pratiquement condamnés, alors contraints de marquer trois fois après le nul du match aller à Dortmund (1-1).

En seconde période, Liverpool réduisait le score par Origi(48e), mais Reus croyait éteindre les derniers espoirs de Liverpool à la 57e du pied droit. C'était sans compter sur des buts de Coutinho (66e) et Sakho de la tête (78e) qui relançaient complètement la rencontre pour offrir dix dernière minutes sous haute tension.

Et c'est encore un défenseur, Dejan Lovren, qui offrait la qualification sur une ultime tête à la 91e. Les défenseurs anglais ont été fautifs pendant tout le match, souvent pris dans le dos... Mais c'est eux qui apportent la qualification au 8e de Premier League !

De la tension, il y en a aussi eu à Séville où le match est allé jusqu'aux prolongations. Séville, le double tenant du titre, partait pourtant en position de force après sa victoire à Bilbao à l'aller (2-1).

Mais les Sévillans n'ont pas réussi à échapper à un but de l'inévitable Aritz Aduriz (57e), malheureusement touché à la cuisse et sorti sur blessure 10 minutes plus tard . Entre temps Kevin Gameiro avait rapidement égalisé (59e) de près. Mais Raul Garcia a redonné l'avantage aux Basques (80e).

Il n'y a eu aucun suspense dans les autres rencontres puisque Villarreal a surclassé le Sparta Prague en République tchèque (4-2), confirmant son succès de l'aller (2-1). Dernier qualifié pour les demies: le Shakhtar Donetsk a corrigé le Sporting Braga (4-0), qu'il avait déjà dominé au Portugal (2-1).

Quoi qu'il arrive, le football espagnol se porte bien. Il aura deux clubs en demi-finales d'Europa League, tout comme en Ligue des champions avec les deux Madrid, le Real et l'Atletico.