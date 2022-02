Idomeni (Grèce) (AFP). Idomeni: gaz lacrymogènes et grenades assourdissantes contre des migrants

L'usage des gaz lacrymogènes a eu lieu après que les migrants, qui manifestaient "pour l'ouverture des frontières", eurent secoué le grillage frontalier, selon la même source. A quelques centaines de mètres se déroulait une visite officielle au centre de réception pour migrants de Gevgelija, côté macédonien, du président macédonien Gjorge Ivanov et de ses homologues croate et slovène, Kolinda Grabar Kitarovic et Borut Pahor.