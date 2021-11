La Playstation 3 devrait baisser son prix!

La guerre des consoles de salon devrait s'intensifier avec un rabais de 100 euros du prix de la PlayStation 3. Sony devrait annoncer le passage de sa console à 199 euros en août prochain, lors du salon Gamescom de Cologne (Allemagne). Actuellement vendue au prix de 299 euros dans sa version 120 Go, la PlayStation 3 pourrait voir son prix plancher s'alléger de cent euros. La baisse placerait la console au même niveau que la Xbox 360 4 Go, la moins pourvue de la gamme de Microsoft. Nintendo avait anticipé le mouvement avec un passage de la Wii à 149 euros fin mai dernier.



L'engouement pour les smartphones et autres tablettes informatiques alimente d'année en année la croissance des services mobiles. Conséquence, fin 2010, les abonnements au haut débit mobile ont franchi la barre du demi-milliard dans le monde. Dans le haut débit sans fil, la Corée est en tête, avec 89,8 abonnements pour 100 habitants, devant la Finlande (84,8%), la Suède (82,9%) et la Norvège (79,9%), loin devant la France (40%).



Sony est encore une fois mis à mal par un procès, directement lié aux attaques pirates subies en avril. Ceci étant lié à un conséquent vol de données ainsi qu'à la fermeture du PSN durant de longs mois. On apprend ainsi de l'agence Reuters que Sony se serait séparé d'employés travaillant au service de sécurité du réseau peu avant l'attaque pirate ! On apprend aussi que le géant japonais a déjà échoué à bloquer de plus petites attaques avant le hacking massif.