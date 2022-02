Washington (AFP). Etats-Unis: la police tire sur le suspect armé du Capitole

"Lors d'un contrôle de routine, l'individu a sorti ce qui semblait être une arme et l'a pointée vers les policiers. Un policier a tiré et blessé le suspect, qui a été par la suite pris en charge par le personnel médical", a expliqué Matthew Verderosa, chef de la police du Capitole, lors d'un point presse, précisant que l'homme avait été placé en garde à vue. Le suspect, connu des services de police, est actuellement "opéré" et son état de santé est à ce stade "inconnu", a ajouté M. Verderosa. Il a indiqué qu'une arme avait été retrouvée sur le lieu de l'incident. Le ou les coups de feu ont provoqué le confinement pendant plus d'une heure du Capitole, qui abrite le Sénat et la Chambre des représentants. Le chef de la police du Capitole a également fait savoir qu'une femme, "non impliquée" dans l'incident, souffrait de "blessures légères" et avait été transportée à l?hôpital.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire