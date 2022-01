A Malherbe, le printemps des promesses

La distance a parfois du bon. A Troyes depuis l'été 2012 après cinq saisons passées au Stade Malherbe, Benjamin Nivet était avec les siens sur la pelouses de d'Ornano, samedi 19 mars, lors de la défaite de l'Estac contre les Bleu et Rouge (2-1), pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. "Si Malherbe en est là aujourd'hui, sixième de Ligue 1, c'est parce que ce groupe a su se forger un énorme mental suite aux difficultés traversées à l'hiver 2014-2015", estimait à la sortie des vestiaires, le meneur de jeu d'une équipe d'ores et déjà condamnée à la relégation.

Saison réussie

"Malherbe va s'offrir une troisième année en Ligue 1, certainement la plus dure à aller chercher et ça c'est très positif pour l'avenir du club". Et Benjamin Nivet d'en savoir quelque chose, puisque à deux reprises, en 2009 et en 2012, il avait échoué dans cet exercice avec la formation normande.

Mieux, à sept journées de la fin, Caen a de quoi légitimement viser la première moitié de tableau, compte tenu des écarts qui existent désormais au classement avec des équipes de la seconde partie. "Nous aussi on sait compter, et on sait combien il faut de points pour être autour des places européennes, mais avant de penser à ça, il faut rester concentrer pour avoir l'ambition de gagner les matchs qu'il reste à jouer", explique le coach malherbiste Patrice Garande. Après la trêve internationale marquée notamment par deux matchs de l'équipe de France, le samedi 26 aux Pays-Bas et le mardi 29 contre la Russie, Caen ira défier un relégable à Toulouse, samedi 2 avril, avant de recevoir Lorient une semaine plus tard. "Quelque soit la suite, la saison est déjà réussi", rappelle Patrice Garande.