Devenez bénévole pour le festival Chauffer dans la noirceur!

Ce dimanche, rejoignez l'équipe des bénévoles de Chauffer dans la noirceur!

Une journée d’inscription est organisée pour être bénévole et rejoindre la tribu Chauffer dans la noirceur et ainsi participer à l’organisation de la 19e édition du festival. Vous choisissez le domaine qui vous intéresse et vous pourrez ensuite découvrir les coulisses d'un festival musical.

C'est dimanche à 15h au local de l'association (1 rue du Rey à Montmartin/Mer). Toutes les infos sur le festival sur http://www.chaufferdanslanoirceur.org/

Ecoutez Isiah Morice nous parler du travail d'un bénévole et évoquer la venue de Hindi Zahra en lieu et place de Chk! Chk! Chk! (lecteur en haut de l'article):