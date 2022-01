Football: Quevilly Rouen Métropole enchaîne les victoires

QRM est-il enfin lancé ? Après avoir longtemps balbutié son football et manqué d'efficacité devant le but en étant notamment recordmen des matchs nul dans sa poule de CFA, les Normands enchaînent une troisième victoire consécutive.

Le match commence timidement de part et d'autre et ce sont les Lensois qui se mettent les premiers en évidence sur une frappe à ras de terre pas assez dangereuse pour inquiéter Dan Delaunay qui garde la cage Rouge et Jaune pour ce match. Les joueurs de l'agglomération vont alors répondre sur un centre côté gauche de Matthieu Géran pour Medhy Guezoui qui manque le cadre à la 5ème minute.

Vignaud sur coup-franc, Guezoui de la tête

Les supporters n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent jusqu'à ce que Pierre Vignaud ouvre le score à la 28ème minute sur un coup-franc excentré qui trompe le gardien lensois. A la mi-temps le score est de 1-0.

La deuxième période sera identique à la première, sans véritables occasions, et c'est Medhy Guezoui qui inscrit un second et dernier but à la 86ème minute de jeu pour offrir les quatre points de la victoire.

Les joueurs de Manu Da Costa, désormais troisièmes au classement, réalisent la bonne opération de la soirée en se rapprochant à quatre points du leader Poissy qui a fait match nul sur sa pelouse face à Calais (0-0).

Prochaine journée à Aubervilliers samedi 19 mars prochain.