Grève SNCF : ce qui vous attend en Normandie à partir de mardi soir

La grève de la SNCF débuttera ce mardi soir à partir de 19h00 et se porsuivra jusqu'à jeudi matin 8h00.

Perturbations en Normandie

La circulation de trains sera fortement perturbée en Normandie. Seulement 3 trains sur 10 sur le Paris-Caen-Cherbourg.

- Départs à 5h47, 13h38 et 19h08 de Cherbourg (liaisons directes).

Dans l'autre sens 4 trains entre Paris et Cherbourg.

- Départs à 7h07, 12h10, 17h10 et 20h45 de Paris (liaisons directes).

Aucune liaison complète entre Caen et Rennes

Aucun train n'effectuera la liaison complète de Caen à Rennes. Tous s'arrêtent à Coutances (liaison mixte train et autocar). Aucun train non plus de Rennes jusqu'à Caen, les trains partent de Coutances.

2 trains au lieu de 10 seront en circulation sur le Paris-Granville et seulement 1/3 des TER en circulation.

- Un seul départ à 6h de Granville vers Paris.

- Dans l'autre sens, un seul départ à 16h43 de Paris Montparnasse Vaugirard vers Granville.

La SNCF appelle les voyageurs qui le pourraient à reporter leurs déplacements.