Granville-Marseille (0-1) : les Maritimes sortent avec les honneurs

Dans un stade chaud bouillant, les Granvillais ont proposé une très belle résistance à des Marseillais en quête d'une place européenne en fin de saison. Pas toujours adroits dans la relance, les défenseurs manchois mettaient souvent un surplus d'envie pour récupérer le ballon. Mais par trois fois, Marseille aurait pu ouvrir le score en première période. Tout d'abord, Michy Batshuayi récupérait une mauvaise passe d'Abel Behma pour se retrouver en un-contre-un devant le portier manchois. Mais Frédéric Aymes sortait parfaitement dans ses pieds (11e). Puis Florian Thauvin se montrait dangereux à deux reprises (19e et 24e). En face, les Maritimes ne proposaient pas grand chose face à une équipe marseillaise pourtant pas toujours sure de son fait défense. Seul Thomas Vauvy des 30 mètres, tenta une frappe mais qui n'attrapa pas le cadre (30e).



Dès le début de la deuxième mi-temps, les Marseillais mettaient à nouveau le pied sur l'accélérateur. Et sur un bon décalage côté gauche, Barrada servait Mendy pour un centre fort devant le but que reprenait Batshuayi pour l'ouverture du score et le seul but de la rencontre 1-0, 50e). Derrière, Granville proposait un tout autre visage sur le plan offensif, mais sans se créer d'occasions dans le jeu. Les Maritimes s'en remettaient à des corners. Lemonnier et Musina se montraient chacun à leur tour dangereux, mais leur tête n'était pas cadrée.



Granville a fait mieux que résister face aux Marseillais, à l'exception du but de l'international belge. Après dix matchs dans cette épreuve cette saison, les joueurs de l'USG peuvent sortir la tête très haute de cette 98e Coupe de France.