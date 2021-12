"Coup d'arrêt" : un livre en mémoire du boxeur normand Alexis Vastine

C'était lors du tournage de l'émission de télé-réalité "Dropped". Un jour a priori comme un autre. Un jour marqué depuis par ce drame : celui de deux hélicoptères qui, quelques instants seulement après leur décollage, se percutent en vol. L'accident ôtera la vie à dix personnes dont Alexis Vastine, 28 ans, originaire de Pont-Audemer (Eure).

Près d'un an après la disparition du jeune boxeur, Frédéric Veille publie un ouvrage intitulé Coup d'arrêt, le destin tragique d'Alexis Vastine raconté par les siens. Un livre écrit par ce journaliste normand au travers de multiples rencontres et échanges avec Alain et Sylvie Vastine, les parents d'Alexis, mais aussi son frère, Adriani, et ses sœurs, Cassie et Cindy.

Une immersion bouleversante dans une famille frappée par la disparition « d'un trés grand boxeur et d'un homme exceptionnel ».

Les obséques d'Alexis Vastine avaient eu lieu le 25 mars 2015 à Pont-Audemer.

Pratique. Coup d'arrêt de Frédéric Veille, éd. Michel Lafon 235 pages, 16,95€.