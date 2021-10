La prochaine console de salon de Nintendo portera le nom de Wii U.

L'appareil se dote d'un écran tactile de 6,2 pouces entouré de boutons comme une manette, couplé à un récepteur relié au téléviseur. La Wii U possède également deux gâchettes et deux sticks analogiques ainsi qu'un accéléromètre. L'utilisateur pourra facilement alterner entre le jeu sur téléviseur ou directement sur l'écran du terminal. La rétrocompatibilité avec la Wii sera assurée.

Pour son 25ème anniversaire, Ubisoft a réservé l'E3 une avalanche d'annonces, dominées par le développement de Far Cry 3. Pour ce troisième titre de la série, exit l'Afrique et ses guerres civiles de l'épisode précédent. Retour aux sources, puisque le héros Jason Brody devra ramener le calme sur une île tropicale où règnent violence et anarchie. Le jeu est attendu en 2012 sur PC, Xbox 360 et PS3.