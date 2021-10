CAEN-NICE (2-0) : l'insolente réussite malherbiste

Le Stade Malherbe Caen a entamé de la meilleure manière qui soit cette rencontre de la 23e journée de Ligue 1. Sur leur première occasion suite à une mauvaise relance niçoise, Julien Féret adressait une merveille de passe à destination de Ronny Rodelin. L'attaquant caennais tentait une frappe sèche au premier poteau qui faisait mouche (1-0, 13e). Les Calvadosiens ne pouvaient espérer meilleur départ, d'autant que Nice possédait le ballon la plupart du temps : 80% en leur faveur après 25 minutes de jeu.

Reste que, hormis sur des sorties dans les airs sur corner, Rémy Vercoutre n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent dans sa cage. C'était jusqu'à ce que le ballon ne parvienne sur la tête de Dorian Caddy qui cadrait une bonne tête, cinq mètres devant la ligne du portier caennais. Ce dernier sortait alors une parade exceptionnelle pour sauver la maison malherbiste. L'orage passait. Caen regagnait enfin un peu de possession de balle et sur un contre, Saïdi Ntibazonkiza mettait Nampalys Mendy dans la difficulté. Le milieu de terrain niçois écartait l'attaquant caennais des bras pourssant l'arbitre à désigner le point de pénalty. Andy Delort se chargeait ensuite de transformer la sentence (2-0, 41e).

Au retour des vestiaires, les Caennais gardaient le même sérieux. Et il le fallait car les Niçois accéléraient à nouveau dans le premier quart d'heure. Dorian Caddy croisait trop sa tête sur un bon centre de Hatem Ben Arfa (53e). Puis l'international français envoyait une bonne frappe sur coup-franc que Rémy Vercoutre sortait miraculeusement de sa cage et du... ventre (58e). Rémy Vercoutre était encore là pour sortir un arrêt décisif sur une lourde frappe de Jean Michael Seri (64e). Caen, très en réussite, était même tout près du troisième but quand Julien Féret débordait côté gauche avant de centrer. Après une reprise d'Andy Delort, Ronny Rodelin envoyait le ballon au fond des filets, mais l'arbitre refusait le but pour une balle sortie du terrain au départ de l'action. Il ne pouvait rien arriver à Malherbe dans cette rencontre. Et les Caennais en profitaient pour parfaitement gérer leur fin de match et signer une deuxième victoire consécutive. Surtout, ils s'offrent désormais 13 points d'avance sur la zone de relégation. Le maintien n'est plus très loin.