"Au vu des atteintes contre les propriétés publiques et privées et de ce que la poursuite de ces actes représente comme danger pour la sécurité de la patrie et des citoyens, il a été décidé de proclamer à partir d'aujourd'hui (vendredi) un couvre-feu sur tout le sol tunisien de 20H00 à 05H00", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire