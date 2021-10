CAEN-MARSEILLE (1-3) : Malherbe en grande peine

Un rythme relevé assurait un début de match très plaisant. Clairement les Marseillais lançaient des signes témoignant de leur envie de ramener trois points de leur déplacement en terre normande. Et malgré une possession de balle qui était leur, les hommes de Michel concédaient la première grosse occasion de la partie. Emmanuel Imorou lançait parfaitement Hervé Bazile dans le dos de la défense adverse. L'attaquant caennais piquait parfaitement son ballon devant Steve Mandanda, mais le juge de ligne le signalait injustement hors-jeu (8e). La chance caennaise était passée, d'autant plus que Michy Batshuayi allait ouvrir le score peu après sur une action un peu confuse et avec beaucoup de réussite (0-1, 12e).

Dans la foulée les Marseillais restaient maîtres des débats sans pour autant se créer de grosses opportunités de but. Malherbe laissait passer l'orage et ressortait de sa tanière à la demi-heure de jeu. Jean-Victor Makengo accélérait tout d'abord plein axe pour déséquilibrer le bloc adverse, avant de servir Ronny Rodelin qui décochait une belle frappe de loin (30e). C'était avant que Julien Féret réussisse un contrôle orienté parfait à l'entrée de la surface de réparation, avant de manquer sa frappe (31e).



Au retour des vestaires, le Stade Malherbe n'était guère plus précis. Ronny Rodelin manquait à son tour de réussite devant le but (54e). Derrière Marseille accélarait à nouveau. Le ballon arrivait dans les pieds de Michy Batshuayi qui décalait Georges-Kévin Nkoudou pour une reprise impeccable du droit à l'entrée de la surface de réparation (2-0, 60e).

Caen semblait à terre, mais se relançait à la faveur d'un coup-franc. Julien Féret trouvait la tête de Ronny Rodelin pour la réduction du score (1-2, 67e). Marseille clôturait les débats sur un but superbe de Bouna Sarr, parfaitement servi par Romao qui venait d'entrée en jeu (1-3, 83e). L'affaire était pliée.