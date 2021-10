Déclaré mort après avoir trop bu, il se réveille à la morgue... et repart en soirée !

En Russie, un jeune homme a visiblement trop abusé de vodka. Plongé dans un coma éthylique profond, il a été déclaré mort par un médecin appelé en urgence par ses amis, puis mis ''au frigo''.



Ce soir là, la morgue a déclaré à la presse avoir été debordée. Des corps étaient allongés sur toutes les étagères, et certains à même le sol dont le jeune homme. Mais quelques heures plus tard, le fétard s'est finalement réveillé parmis les cadavres.



Se réveillant dans un état de torpeur avancé, le froid et l'obscurité l'ont fait paniquer. Il a donc frappé plusieurs fois sur la porte de la chambre froide et des policiers ont fini par lui ouvrir, plutôt surpris on l'imagine!



Apparement pas suffisamment refroidi par cette expérience, le survivant est parti rejoindre ses compagnons de beuverie. Les amis médusés eux aussi ont du mal à y croire. Qu'a t'il fait ? il s'est resservi un autre verre de vodka... et a recommencé à boire davantage toute la nuit pour fêter sa nouvelle vie.



C'est à se demander si le médecin n'avait pas trop picolé...