Paris (AFP). Coupe de France: Chambly sabre Reims en 321e de finale

. Trois exploits Du côté de Chambly, on pouvait ressortir les bouteilles de champagne au lendemain du Jour de l'An, avec un carton retentissant contre une équipe de L1, fût-elle mal en point en championnat (17e). Comment l'entraîneur rémois Olivier Guégan s'en remettra-t-il? Le club de National a remporté le match dès la première période, où il menait 3-0 grâce à un triplé de Louisy-Daniel. L'attaquant marquait au bout d'une action collective (5e), puis d'un duel remporté face au gardien (9e) et enfin d'une tête après un corner joué... à la rémoise (43e). "C'est la magie de la Coupe de France", a assuré le buteur sur Eurosport 2. "En plus ça faisait un moment que je n'avais pas marqué à domicile. Grâce à mes coéquipiers, qui m'ont très bien servi, j'ai juste eu à pousser le ballon sur les buts. On peut être fiers de ce qu'on a fait". Touati assommait définitivement les Champenois (49e), qui ne pouvaient que réduire le score in extremis sur penalty par De Préville (90e). Autre exploit, quoique moins glamour, la qualification de Granville (CFA2) au détriment de Laval (2-1), le treizième club de L2 à chuter dans l'épreuve. Saint-Malo (CFA) s'est imposé chez une équipe évoluant un cran au-dessus, Avranches (1-1 a.p., 3-1 t.a.b.). . Hiérarchie respectée Hormis Reims, ça passe pour les six autres clubs de L1 engagés samedi. Mais dans la douleur pour Troyes, vainqueur de Dunkerque (National) 4-3 après prolongation, en jouant à dix contre onze pendant trois quarts d'heure. C'est la première victoire de la saison de l'Estac, après 19 matches de championnat et un de Coupe de la Ligue infructueux, le jour des 39 ans du capitaine Nivet, ménagé samedi. Angers a gagné à Besançon (3-1), club de CFA2, avec des buts de Traoré, Ndoye et Diers. Le 3e de L1 a perdu son gardien Butelle, parti à Bruges, mais son remplaçant, Letellier, s'est mis en évidence en arrêtant un penalty. La facile qualification de Toulouse face à Sannois Saint-Gratien (5-0) s'est dessinée au bout d'un gros quart d'heure seulement: l'ESSG (CFA) était alors réduite à dix et sur le coup franc consécutif à la faute, Ben Yedder trouvait la lucarne (18e) et justifiait un peu plus les convoitises à son égard. Trejo, Braithwaite (doublé) et Somalia ont alourdi le score. Trois clubs de l'élite l'ont emporté 2-0: le Gazélec Ajaccio face aux Réunionnais de Sainte-Marienne (District), avec des buts de Larbi et Mayi; Nantes au Blanc-Mesnil (DH), sur des réalisations signées Thomasson et Adryan; et enfin Bastia à Sedant (National), grâce à Brandao, buteur peu après son entrée en jeu, et Danic en fin de partie. Deux clubs de L2 sont passés samedi, Sochaux à Pagny-sur-Moselle (CFA2) battu 2-0, et Niort vainqueur 2-1 à Moulins (CFA). Enfin, outre Saint-Malo, quatre équipes de CFA ont pris samedi leur billet pour les 16e de finale: Concarneau, Sarre-Union, Mantes et Mont-de-Marsan. Résultats des matches des 32e de finale de la Coupe de France de football, disputés samedi: Samedi: Gazélec Ajaccio (L1) - US Sainte-Marienne (DH/Réunion) 2-0 Avranches (NAT) - US Saint-Malo (CFA) 1-1 a.p. (Saint-Malo qualifié aux tirs au but, 3-1) Blanc-Mesnil (DH) - Nantes (L1) 0-2 US Concarneau (CFA) - TA Rennes (CFA2) 3-0 FC Villefranche (CFA) - US Sarre-Union (CFA) 1-2 Chambly (NAT) - Reims (L1) 4-1 Entente Sannois Saint-Gratien (CFA) - Toulouse (L1) 0-5 Dunkerque (NAT) - Troyes (L1) 3-4 a.p. Racing Besançon (CFA2) - Angers (L1) 1-3 AS Pagny S/Moselle (CFA2) - FC Sochaux (L2) 0-2 Mantes (CFA) - Saint-Brieuc (CFA2) 2-0 US Granville (CFA2) - Laval (L2) 2-1 AS Moulins (CFA) - Niort (L2) 1-2 Toulouse Rodeo (DH) - Mont-de-Marsan (CFA) 0-1 Sedan (NAT) - SC Bastia (L1) 0-2 Dimanche: (14h15) RC Epernay (CFA2) - Montpellier (L1) Raon l'Etape (CFA2) - Saint-Etienne (L1) Fréjus-Saint-Raphaël (NAT) - Bordeaux (L1) Lorient (L1) - Tours (L2) Limoges (CFA2) - Lyon (L1) Wasquehal (CFA) - Paris SG (L1)

