Détente et sport, les premières résolutions des Français pour 2016

En 2016, Les Français souhaitent s'occuper de leur bien-être physique, psychique et émotionnel.

Selon le Baromètre Sport-Santé de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire (FFEPGV), 41% d'entre eux ont l'intention de se réserver de vrais moments de détente (soit 3 points de plus qu'en 2013), 34% faire du sport et 33 % passer plus de temps avec leur famille et leurs amis (5 points de plus qu'en 2013).

Les hommes se montrent plus motivés par l'activité sportive (36 %), l'arrêt du tabac (12%) et la limitation de la consommation d'alcool (7%). Quant aux femmes, elles projettent de faire un régime (21%) , de prendre davantage soin de leur corps (27%) et de se réserver de vrais moments de détente (44%).

Interrogés sur leur état de forme, les Français s'attribuent une note moyenne de 6,5 /10, légèrement en dessous de l'année précédente (6,6/10). Les hommes s'estiment en meilleure forme que les femmes. 34% d'entre eux s'attribuent 8/10 contre 24 % des femmes.

Méthodologie: enquête menée par Ipsos sur Internet du 11 au 16 décembre 2015 auprès d'un échantillon de 1000 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française, âgées de 15 ans et plus.